Isola 2022, Estefania attacca Roger: 'Torna a giocare sporco da solo'. La replica 'Lei voleva la storia finta' (Di venerdì 13 maggio 2022) Isola 2022, Estefania attacca Roger: 'Tornare a giocare sporco da solo'. La replica 'Lei voleva la storia finta'. La storia d'amore tra i due modelli sembra essere giunta al capolinea. Durante la ... Leggi su leggo (Di venerdì 13 maggio 2022): 're ada'. La'Leila'. Lad'amore tra i due modelli sembra essere giunta al capolinea. Durante la ...

Advertising

repubblica : Guerra in Ucraina, le ultime notizie: russi in ritirata da Kharkhiv e in difficolta' nel Lugansk. Colpita un'altra… - petergomezblog : Sardegna, milioni di cavallette sull’isola: “Situazione fuori controllo. Colpiscono i campi e lasciano il deserto d… - gf_2022 : RT @tvstellare: CARMEN DISPERATA AL PENSIERO DI ALESSANDRO E MARIALAURA DA SOLI NEL MONOLOCALE #isola - gf_2022 : RT @itsmc17: ALESSANDRO CHE PRENDE E MANGIA LA PASTA STO MORENDO #isola - gf_2022 : RT @fracohen: Se Edoardo, Nicolas, Alessandro, Carmen, Guenda e Nick non vanno tutti e 6 in finale ribalto tutto. Questa edizione sono LORO… -