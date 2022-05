Internazionali BNL d’Italia 2022 | Sinner | “Ormai perdo solo contro i big Senza infortunio avrei vinto”

Leggi su sportface

(Di venerdì 13 maggio 2022) “Sentivo di poter vincere il match. Ho giocato alla pari, da fondo ho giocato bene, poi cosa sarebbe accaduto non si sa. Purtroppo è andata così. Sappiamo che devo migliorare fisicamente, e ci stiamo lavorando tanto. Una parte del gap con i migliori è lì. Quando tiro forte loro restano lì. Come tennis ci sono. Devo migliorare tecnicamente, ma non è detto che non possa vincere anche così. A Montecarlo c’è mancato poco, oggi anche”. Lo ha detto Jannikdopo la sconfitta nei quarti di finale degliBNLStefanos Tsitsipas: “Non sono partito bene, 3-0 sotto era difficile da recuperare. Ma ho sempre avuto tante chance in risposta. I progressi ci sono e si vedono, secondo me. Sono anche più costante quest’anno. ...