Advertising

Inter : ? | ANCORAAAAAAAAAAAAAAAAAA 101'- Mancino clamoroso di #Perisic, e sono 4! #JuventusInter 2?? - 4??… - Inter : Ivan Perišic (IPA: [i?an peri?it?]; Spalato, 2 febbraio 1989) è un calciatore croato, centrocampista o attaccante d… - Inter : ?? | PERISIC 107'- In ritardo perchè #Perisic non ci ha lasciato il tempo di postare #JuventusInter 2?? - 4??… - InterHubOff : ???? #Inter-#Perisic, incontro dopo Cagliari: nessuna preoccupazione del club ma non ci saranno offerte al rialzo. Oc… - sportli26181512 : Inter-Perisic: incontro dopo Cagliari, ma niente offerte al rialzo. E occhio alla Juve: Inter-Perisic: incontro dop… -

Il giorno dopo la doppietta, la festa e pure lo sfogo, ecco il tempo dell'ultima riflessione. Ivan, devastante in campo e sbuffante fuori, sta per definire il suo futuro con l': dentro o fuori. Ancora nerazzurro o altro, e non per forza all'estero, visti gli appetti della Juve appena ...Sempre che all'non decidano di fare lo sforzo richiesto, tenendosie magari lavorando con Inzaghi a una coesistenza con il grande investimento di gennaio, Robin Gosens, che proprio per ...La finale di coppa Italia ha visto Dybala non riuscire ad alzare un trofeo con la sua Juventus; l'argentino ha ricevuto accuse senza senso.Certo, l'obiettivo più importante resta ancora da centrare e non sarà semplice farlo Il giorno dopo, l'Inter torna a lavorare, allontanando a fatica la sbornia dello stadio Olimpico e della seconda Co ...