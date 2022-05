Inter, la battuta di Bonolis dopo la vittoria contro la Juve: 'La mia gioia in una parola? Peccato che...' (Di venerdì 13 maggio 2022) Intervenuto ai microfoni di Inter Tv, il noto presentatore e tifoso nerazzurro, Paolo Bonolis, si è lasciato andare a una battuta sulla... Leggi su calciomercato (Di venerdì 13 maggio 2022)venuto ai microfoni diTv, il noto presentatore e tifoso nerazzurro, Paolo, si è lasciato andare a unasulla...

Advertising

Scentone75 : RT @80AirasoR80: Azz parl proprio tu di permalosità?! ???????????? Tu me bloccast per una battuta 'ngopp a zupp e suffritt quando pubblicasti ch… - francoisengo : @danoris2110 @TorinoFC_1906 Era una battuta. Penso che sia impossibile. Cairo, visto come ha schierato la gazzetta… - 80AirasoR80 : Azz parl proprio tu di permalosità?! ???????????? Tu me bloccast per una battuta 'ngopp a zupp e suffritt quando pubblic… - infoitsport : Juve battuta tre volte in tutte le competizioni: l'Inter è la terza a farlo nella storia - NotizieTg : Inter vince Coppa Italia, 4-2 alla Juve 23.36 L'Inter conquista l'ottava Coppa Italia della sua storia. Juventus… -