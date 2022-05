Advertising

FBiasin : Due parole per questo ragazzo che dopo 11 anni nelle giovanili dell’#Inter e prestiti qua e là, è tornato nella su… - sportli26181512 : Inter, i prestiti: il ritorno di Lazaro, il costo di Correa e la clausola salva-Esposito: Inter, i prestiti: il rit… - Yuro_23 : RT @Gazzetta_it: #Inter, i prestiti: il ritorno di Lazaro, il costo di Correa e la clausola salva-Esposito - Gazzetta_it : #Inter, i prestiti: il ritorno di Lazaro, il costo di Correa e la clausola salva-Esposito - DomenicoZaccara : RT @FBiasin: Due parole per questo ragazzo che dopo 11 anni nelle giovanili dell’#Inter e prestiti qua e là, è tornato nella sua squadra d… -

La Gazzetta dello Sport

Una cinquantina di giorni dividono l'dalla fine ufficiale dell'anno calcistico, quella mezzanotte tra 30 giugno e 1 luglio in cui i giocatori in scadenza di contratto diventano svincolati e in cui chi ha già trovato una nuova ...Poi iniziò il periodo dei: Cavese e soprattutto Foggia , in Serie C; poi fu la volta del ... quarto attacco casalingo della Serie A dietro Fiorentina, Lazio e. Il Genoa è invece la ... Inter, i prestiti: il ritorno di Lazaro, il costo di Correa e la clausola salva-Esposito Tra entranti e uscenti, sono quasi una ventina i calciatori ceduti a titolo temporaneo in orbita Inter: il Tucu sarà riscattato obbligatoriamente, mentre il talentino azzurro può rientrare alla base n ...E a confermarlo è, tramite il suo canale YouTube, Marco Barzaghi. Marco Macca. Romelu Lukaku torna davvero all'Inter Ma ci sono dei movimenti interessanti' Romelu Lukaku torna davvero all'Inter Non ...