InFormazioni: chi schierare al Fantacalcio Mantra nella 37ª giornata (Di venerdì 13 maggio 2022) Empoli vs Salernitana Sabato alle 15:00 Consigliati Empoli : Bajrami (T), Pinamonti (Pc) Consigliati Salernitana : Verdi (W;T), Djuric (Pc) Verona vs Torino Sabato alle 18:00 Consigliati Verona : Caprari (A), Simeone (Pc) Consigliati Torino : Brekalo (A), Belotti (Pc) Udinese vs Spezia Sabato alle 18:00 Consigliati Udinese : Molina (Ds;E), Deulofeu (A) Consigliati Spezia : Maggiore (C), Verde (A) Roma vs Venezia Sabato alle 20:45 Consigliati Roma : Pellegrini (C;T), Abraham (Pc) Consigliati Venezia : Haps (Ds;E), Cuisance (C;T) Bologna vs Sassuolo Domenica alle 12:30 Consigliati Bologna : Soriano (T), Arnautovic (Pc) Consigliati Sassuolo: Frattesi (C), Scamacca (Pc) Napoli vs Genoa Domenica alle 15:00 Consigliati Napoli : Mertens (A), Osimhen (Pc) Consigliati Genoa : Criscito (Ds;Dc;E), Amiri (C;W;T) Milan vs ... Leggi su seriea24 (Di venerdì 13 maggio 2022) Empoli vs Salernitana Sabato alle 15:00 Consigliati Empoli : Bajrami (T), Pinamonti (Pc) Consigliati Salernitana : Verdi (W;T), Djuric (Pc) Verona vs Torino Sabato alle 18:00 Consigliati Verona : Caprari (A), Simeone (Pc) Consigliati Torino : Brekalo (A), Belotti (Pc) Udinese vs Spezia Sabato alle 18:00 Consigliati Udinese : Molina (Ds;E), Deulofeu (A) Consigliati Spezia : Maggiore (C), Verde (A) Roma vs Venezia Sabato alle 20:45 Consigliati Roma : Pellegrini (C;T), Abraham (Pc) Consigliati Venezia : Haps (Ds;E), Cuisance (C;T) Bologna vs Sassuolo Domenica alle 12:30 Consigliati Bologna : Soriano (T), Arnautovic (Pc) Consigliati Sassuolo: Frattesi (C), Scamacca (Pc) Napoli vs Genoa Domenica alle 15:00 Consigliati Napoli : Mertens (A), Osimhen (Pc) Consigliati Genoa : Criscito (Ds;Dc;E), Amiri (C;W;T) Milan vs ...

