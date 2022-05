Advertising

emanuelelisanti : Il prezzo pagato dagli infermieri italiani è altissimo 'sono morti 90 colleghi. Dedichiamo a loro, ai nostri caduti… - rossounfiore : @robersperanza Con una Sanità decurtata dai tagli dove mancano medici e infermieri e si chiudono gli ospedali, ment… - giacomo39730242 : @RominaMura @Deputatipd @FNInfermieri gli infermieri si guadagnano lo stipendio veramente a differenza dei parlamen… - PaoloMasotti : RT @Openjobmetis: Dal 2001 ricerchiamo e selezioniamo infermieri, provenienti anche dall’estero. Ma non sono solo gli #ospedali ad aver bis… - RaffaeleSalva11 : La Cisl Fp è ogni giorno impegnata, insieme al suo coordinamento nazionale delle #ProfessioniSanitarie, a costruire… -

Agenzia ANSA

Secondo l'Observatory on healthcare organizations and policies in Italy (Oasi) di Cergas Bocconi, oggi mancano all'appello 70 mila13 maggio 2022Mancano quasi 5.000 medici nei pronto soccorso. Nel 2022 si sono dimessi in 600: è come se ... Il grido d'allarme arriva da mediciriuniti a Riccione per il dodicesimo congresso ... Infermieri italiani sempre piu' sotto stress, fra i meno pagati in Europa - Italia Secondo l'Observatory on healthcare organizations and policies in Italy (Oasi) di Cergas Bocconi, oggi mancano all'appello 70 mila infermieri ...In dieci anni, il numero di medici del 118 di Taranto si è praticamente dimezzato. «Sono scappati da un lavoro usurante e mal pagato», scrive su Facebook Mario ...