(Di venerdì 13 maggio 2022) Secondo l'Observatory on healthcare organizations and policies in Italy (Oasi) di Cergas Bocconi, oggi mancano all'appello 70 mila13 maggio 2022

Advertising

ilrossoeilnero2 : @MilanNewsit Chiudete gli occhi: immaginate che tutti I giornalisti italiani di giornali, TV, siti internet e radio… - AssoCare : Secondo una indagine condotta dall'Osservatorio Oasi del Cergas Bocconi in Italia mancano 70.000 Infermieri e quell… - guerraucrainait : Infermieri italiani sempre piu' sotto stress, fra i meno pagati in Europa - paolodelbufalo1 : RT @emanuelelisanti: Il prezzo pagato dagli infermieri italiani è altissimo 'sono morti 90 colleghi. Dedichiamo a loro, ai nostri caduti, l… - Bissolati4 : @Milly75_ @AdolfoTasinato @CottarelliCPI c'è stata anche la concorrenza degli Stati UE ed extra UE che hanno assunt… -

... i pazientine assumono mediamente 60 - 70. Questo, ovviamente, con importanti ... pari al contributo che medici, farmacisti,e cittadini comuni possono offrire nella quotidianità ...... 21 - 24 milioni sono gli accessi medi ogni anno quindi un terzo deegliva in pronto ... oltre 1.000 medici edella medicina d'urgenza si sono incontrati al Palacongressi di Riccione ...Carenza di infermieri anche in Sicilia “In Italia, malgrado la disponibilità di posti vacanti, la carenza di personale nelle professioni infermieristiche è una realtà da indagare e sulla quale ...Sanità, Nursing Up De Palma: «Noi infermieri orgogliosi delle tante medaglie, ma non è più tempo di sole parole ed onori, il sistema ha bisogno di ...