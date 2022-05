Incontro Pastorello-Giuntoli: la richiesta dell’agente di Meret (Di venerdì 13 maggio 2022) In ballottaggio nel corso di tutta la stagione, e il più delle volte non preferito ad Ospina, Alex Meret ha un destino in bilico con il Napoli, soprattutto a seguito della partita con l’Empoli. Il portiere italiano ha il contratto in scadenza nel 2023, ma il club non è ancora sicuro su a chi voler affidare la difesa tra i pali l’anno prossimo. FOTO: Getty Images, Meret Secondo quanto riportato dall’edizione odierna della Gazzetta dello Sport, ieri il ds Cristiano Giuntoli ha incontrato Federico Pastorello, agente di Alex Meret. La richiesta dell’entourage del portiere non è legata ad un fattore economico, quanto piuttosto alle decisioni in campo del club. La richiesta è semplice: se il Napoli deciderà di puntare su Meret come titolare per la ... Leggi su spazionapoli (Di venerdì 13 maggio 2022) In ballottaggio nel corso di tutta la stagione, e il più delle volte non preferito ad Ospina, Alexha un destino in bilico con il Napoli, soprattutto a seguito della partita con l’Empoli. Il portiere italiano ha il contratto in scadenza nel 2023, ma il club non è ancora sicuro su a chi voler affidare la difesa tra i pali l’anno prossimo. FOTO: Getty Images,Secondo quanto riportato dall’edizione odierna della Gazzetta dello Sport, ieri il ds Cristianoha incontrato Federico, agente di Alex. Ladell’entourage del portiere non è legata ad un fattore economico, quanto piuttosto alle decisioni in campo del club. Laè semplice: se il Napoli deciderà di puntare sucome titolare per la ...

