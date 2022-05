(Di venerdì 13 maggio 2022) Tempo di lettura: 3 minutiBenevento – “Laera a”. Si è tenuta questa mattina presso l’aula 2 del Tribunale di Benevento, davanti al Gup Vinetti, l’udienza preliminare a carico delle diciannove persone di cui il pm Assunta Tillo ha chiesto ilipotizzando una serie di accuse contestate a vario titolo nei confronti degli indagati: dall’Associazione per delinquere all’intestazione fittizia dei beni, alla truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche, alla dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici e l’indebita compensazione. Secondo il sostituto procuratore Tillo “laera a. Il tutto era deciso da Nicola. Tutti ...

Advertising

anteprima24 : ** Inchiesta Panella, 'la mente dell'organizzazione era a #Montesarchio': 19 richieste di rinvio a giudizio **… - ottopagine : Inchiesta su Panella, no a trasferimento ad Avellino per competenza territoriale #Benevento -

Ottopagine

...procuratore Assunta Tillo ha chiesto il rinvio a giudizio perchè chiamate in causa dall'... quando era stato arrestato, su ordine del gip Loredana Camerlengo, Nicola(avvocati Angelo ...Si tratta di Luigi Zabara, 43 anni originario di Castro dei Volsci ed Alessandro. Per quanto riguarda il ciociaro che oggi svolge l'attività di montatore cinematografico ha ...l'i ... Inchiesta su Panella, no a trasferimento ad Avellino per competenza territoriale Undici testimoni hanno sfilato sabato dinanzi alla Corte. Sul banco degli imputati gli ex caporali Alessandro Panella e Luigi Zabara ...Nel 2015 nacque la commissione parlamentare d’inchiesta con 21 componenti bipartisan ... Per atti similari furono sanzionati Panella e Zabara, puniti a livello amministrativo con giorni di rigore".