Incentivi auto e moto 2022, luce verde. Al via le prenotazioni dal 16 maggio (Di venerdì 13 maggio 2022) Partono lunedì prossimo, ovvero il 16 maggio, i bonus per l’acquisto di auto e motoveicoli elettrici, ibridi e a basso impatto ambientale. La luce verde arriverà in concomitanza con la pubblicazione del decreto governativo sulla Gazzetta Ufficiale, anche se la piattaforma operativa predisposta sarà operativa solo dal 25 maggio. Fatto che, come detto, non inficia la possibilità di acquistare un veicolo beneficiando degli Incentivi già da lunedì 16 maggio. Il Dpcm proposto dal ministro dello Sviluppo Economico Giancarlo Giorgetti e firmato dal premier Mario Draghi, giova ricordarlo, prevede uno stanziamento di 650 milioni di euro all’anno per il triennio 2022-2024. Risorse che fanno parte del Fondo automotive del ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 13 maggio 2022) Partono lunedì prossimo, ovvero il 16, i bonus per l’acquisto diveicoli elettrici, ibridi e a basso impatto ambientale. Laarriverà in concomitanza con la pubblicazione del decreto governativo sulla Gazzetta Ufficiale, anche se la piattaforma operativa predisposta sarà operativa solo dal 25. Fatto che, come detto, non inficia la possibilità di acquistare un veicolo beneficiando degligià da lunedì 16. Il Dpcm proposto dal ministro dello Sviluppo Economico Giancarlo Giorgetti e firmato dal premier Mario Draghi, giova ricordarlo, prevede uno stanziamento di 650 milioni di euro all’anno per il triennio-2024. Risorse che fanno parte del Fondomotive del ...

