In carcere per maltrattamenti alla ex, scrive alla nostra giornalista che difende le donne vittime di violenza (Di venerdì 13 maggio 2022) La solidarietà della politica toscana e del consiglio regionale all'indirizzo della cronista destinataria della missiva Leggi su iltirreno.gelocal (Di venerdì 13 maggio 2022) La solidarietà della politica toscana e del consiglio regionale all'indirizzo della cronista destinataria della missiva

Advertising

PiazzapulitaLA7 : «Abbiamo di fronte a noi il rischio di una guerra nucleare. Non possiamo restringere l’attività della stampa propri… - ilpost : A El Salvador una donna è stata condannata a 30 anni di carcere per un aborto spontaneo - alaskaHQ : Di nuovo notizie molto preoccupanti dal carcere di Tora, dove @alaa è al 41esimo giorno di sciopero della fame. Sua… - Grazzi8112 : @GiorgiaMeloni Dovrebbero metterli in qualche carcere in sud America, od in sud Asia vedi che bello; non l'ergasto… - Stefano15067453 : Napoleone buttò Pio VII nel carcere di Avignone fino a che non concordarono, come prezzo per la sua liberazione, la… -