In B con polemica | a Bolzano scoppia il caso Fc Sudtirol per il nome solo tedesco 

AGI - Storica promozione nella serie B del calcio italiano non senza polemiche per l'Fc Sudtirol. Nella conca di Bolzano cresce il malcontento per la denominazione solo in lingua tedesca della società che nella stagione appena conclusa ha compiuto un'incredibile impresa sportiva con 27 vittorie su 38 partite (solo 2 sconfitte). A farsi sentire sono i tifosi uniti nel nome di 'Gradinata Nord Bolzano' che affermano, "il nome Sudtirol non ci rappresenta". Il malumore della tifoseria trova appoggio da Fratelli d'Italia. "I tifosi sono molto più avanti dei vertici della società che usa il calcio per imporre un marchio monolingue voluto dalla politica", sostiene il consigliere provinciale di FdI, Alessandro Urzì, "eroica la gradinata nord, ma il ...

