In arrivo terzo decreto sulle armi a Kiev. Conte: 'Sì al voto sulla Nato' (Di venerdì 13 maggio 2022) La lista delle forniture è secretata ma sarebbero esclusi i carri armati, al centro delle tensioni nella maggioranza che dovrà affrontare anche il voto in Parlamento sull'adesione alla Nato di ... Leggi su tg.la7 (Di venerdì 13 maggio 2022) La lista delle forniture è secretata ma sarebbero esclusi i carri armati, al centro delle tensioni nella maggioranza che dovrà affrontare anche ilin Parlamento sull'adesione alladi ...

Advertising

mattiperlecors1 : Terzo round per il Campionato Italiano Rally Terra Storico in arrivo al Medio Adriatico - Rally_it : Terzo round per il Campionato Italiano Rally Terra Storico in arrivo al Medio Adriatico - alfrig409 : RT @byoblu: In arrivo il terzo decreto-legge che autorizza l’invio di armi italiane in #Ucraina? La Commissione Ue vuole spiare le #chat pr… - Daijgo : RT @byoblu: In arrivo il terzo decreto-legge che senza passare dal Parlamento autorizza l’invio di armi in #Ucraina? Questa volta le armi… - marinellafly12 : RT @byoblu: In arrivo il terzo decreto-legge che senza passare dal Parlamento autorizza l’invio di armi in #Ucraina? Questa volta le armi… -