Immobili pubblici in vendita. Il piano dismissioni è stato un fallimento. Degli 1,2 miliardi stimati, incassati appena 32 milioni (Di venerdì 13 maggio 2022) La previsione era quella di incassare un miliardo e 200 milioni di euro in tre anni. Il bilancio finale è quello di un introito di 34 milioni e mezzo di euro, di cui 2 devono essere destinati all’Agenzia del Demanio per coprire i costi delle “attività correlate”. Restano così, al netto delle spese, circa 32 milioni e mezzo. Meno del 3 per cento rispetto a quanto indicato come obiettivo dalla Legge di Bilancio 2018. Morale: il piano straordinario di dismissioni Immobiliari è stato un fallimento. Flop piano dismissioni, con la vendita di caserme, ospedali e altri Immobili lo stato ha incassato una miseria La vendita di caserme, ospedali e, in generale, ... Leggi su lanotiziagiornale (Di venerdì 13 maggio 2022) La previsione era quella di incassare un miliardo e 200di euro in tre anni. Il bilancio finale è quello di un introito di 34e mezzo di euro, di cui 2 devono essere destinati all’Agenzia del Demanio per coprire i costi delle “attività correlate”. Restano così, al netto delle spese, circa 32e mezzo. Meno del 3 per cento rispetto a quanto indicato come obiettivo dalla Legge di Bilancio 2018. Morale: ilstraordinario diari èun. Flop, con ladi caserme, ospedali e altriloha incassato una miseria Ladi caserme, ospedali e, in generale, ...

