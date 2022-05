Il verdetto che fa piangere la sinistra, Fontana fine di un incubo: archiviato. E ora... (Di venerdì 13 maggio 2022) Non ci sarà un processo. Niente sbarra per il governatore della Lombardia, Attilio Fontana e altri imputati prosciolti perché il fatto non sussiste. Il presidente della Regione Lombardia dunque non andrà a processo per il cosiddetto "caso camici", nel quale era imputato per frode in pubbliche forniture. Lo ha deciso il gup Chiara Valori durante l'udienza preliminare di oggi, perché "il fatto non sussiste". Al centro dell'inchiesta, l'affidamento di una fornitura di 75mila camici per circa mezzo milione di euro alla la Dama spa, società' del cognato del governatore, che a un certo punto sarebbe stata trasformata nella donazione di un numero inferiore di camici pari a 50mila. Oltre a lui, prosciolti anche gli altri quattro imputati, Il cognato Andrea Dini, titolare della Dama spa, l'ex dg di Aria spa Filippo Bongiovanni, la dirigente della società' Carmen Schweigl ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 13 maggio 2022) Non ci sarà un processo. Niente sbarra per il governatore della Lombardia, Attilioe altri imputati prosciolti perché il fatto non sussiste. Il presidente della Regione Lombardia dunque non andrà a processo per il cosiddetto "caso camici", nel quale era imputato per frode in pubbliche forniture. Lo ha deciso il gup Chiara Valori durante l'udienza preliminare di oggi, perché "il fatto non sussiste". Al centro dell'inchiesta, l'affidamento di una fornitura di 75mila camici per circa mezzo milione di euro alla la Dama spa, società' del cognato del governatore, che a un certo punto sarebbe stata trasformata nella donazione di un numero inferiore di camici pari a 50mila. Oltre a lui, prosciolti anche gli altri quattro imputati, Il cognato Andrea Dini, titolare della Dama spa, l'ex dg di Aria spa Filippo Bongiovanni, la dirigente della società' Carmen Schweigl ...

Advertising

Agenzia_Ansa : Il 'pestaggio' di Stefano Cucchi nella caserma dei carabinieri di Roma Casilina - la notte del 16 ottobre 2009 - è… - giovannibracal2 : si potevano risparmiare i soldi spesi per questa farsa,il verdetto di assoluzione è scontato...e speriamo che sia t… - raspa90 : RT @Fiorentinanews: Che fine ha fatto l'ex #Fiorentina #Caceres? Per l'uruguaiano e il suo #Levante arriva l'amaro verdetto - Fiorentinanews : Che fine ha fatto l'ex #Fiorentina #Caceres? Per l'uruguaiano e il suo #Levante arriva l'amaro verdetto - luigidiplacido : @gadlernertweet @l_patrizia @AlJazeera Abbiamo già emesso il verdetto. Che luminoso esempio di giornalismo! Mentre,… -