Il terremoto continua a fare paura a Firenze: rischi per il patrimonio artistico? (Di venerdì 13 maggio 2022) Il sismologo Gilberto Saccorotti, intervistato dal Corriere, avvisa che “siamo di fronte ad uno sciame: 40 scosse in un giorno. I sismologi si stanno muovendo per monitorare quanto sta accadendo a Firenze. Per studiare la faglia sono stati istallati tre nuovi strumenti di rilevazione da parte dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia. “Da domenica osserviamo un comportamento diverso del terremoto: solo lunedì abbiamo avuto più di 40 scosse, tutte di magnitudo moderata. Sembra più uno sciame. Non possiamo azzardare però una previsione sull’evoluzione. Abbiamo attivato da venerdì un intervento di emergenza con tre sismometri aggiuntivi per localizzarlo meglio”. Saccorotti evidenzia come “l’intervento è straordinario per vari motivi: il patrimonio culturale di Firenze e la pericolosità del fenomeno hanno ... Leggi su laprimapagina (Di venerdì 13 maggio 2022) Il sismologo Gilberto Saccorotti, intervistato dal Corriere, avvisa che “siamo di fronte ad uno sciame: 40 scosse in un giorno. I sismologi si stanno muovendo per monitorare quanto sta accadendo a. Per studiare la faglia sono stati istallati tre nuovi strumenti di rilevazione da parte dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia. “Da domenica osserviamo un comportamento diverso del: solo lunedì abbiamo avuto più di 40 scosse, tutte di magnitudo moderata. Sembra più uno sciame. Non possiamo azzardare però una previsione sull’evoluzione. Abbiamo attivato da venerdì un intervento di emergenza con tre sismometri aggiuntivi per localizzarlo meglio”. Saccorotti evidenzia come “l’intervento è straordinario per vari motivi: ilculturale die la pericolosità del fenomeno hanno ...

