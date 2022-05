Il Rally Italia Sardegna si tinge di Sparco (Di venerdì 13 maggio 2022) Sparco è official partner del Rally Italia Sardegna 2022. L’azienda Italiana, leader in accessori e abbigliamento tecnico per il motorsport, sarà partner della tappa Italiana del Campionato del Mondo Rally, in programma sull’isola dal 2 al 5 giugno. Il marchio vestirà tutto il personale dell’organizzazione del round iridato con la propria linea d’abbigliamento Teamwear by Source Leggi su rallyeslalom (Di venerdì 13 maggio 2022)è official partner del2022. L’aziendana, leader in accessori e abbigliamento tecnico per il motorsport, sarà partner della tappana del Campionato del Mondo, in programma sull’isola dal 2 al 5 giugno. Il marchio vestirà tutto il personale dell’organizzazione del round iridato con la propria linea d’abbigliamento Teamwear by Source

Advertising

toyota_italia : Né la pioggia, né il vento hanno fermato oggi la #GRYarisRallyCup! Il primo giorno dalla storica #TargaFlorioRally… - toyota_italia : ?? La seconda giornata del #ToyotaGRYaris per la 106esima edizione della #TargaFlorioRally vede trionfare sul podio… - rallyssimo : Rally Italia Sardegna - Sparco....la partnership continua... - motormaniaci : Un nuovo articolo dal titolo (WRC | Rally Italia Sardegna 2022: Sparco è official partner) è stato pubblicato su Mo… - Motorsport_IT : #WRC | #rallyitaliasardegna 2022: @SparcoOfficial è official partner #rallyitaly -