Il primo soldato russo processato per crimini di guerra (Di venerdì 13 maggio 2022) Vadim Shishimarin, le cui immagini dell'intervista ad opera del blogger ucraino Volodymyr Zolkin, sarà il primo soldato russo ad essere processato per crimini di guerra commessi in Ucraina. Il 21enne, sergente russo dell'unità 32010-quarta divisione Panzer Kantemirov della regione di Mosca, è infatti accusato di aver ucciso un civile disarmato di 62 anni che percorreva in bicicletta il territorio del villaggio di Chupakhivk, nella regione nordorientale di Sumy. La Procuratrice generale Iryna Venediktova spiega che "Shishimarin si trova fisicamente in Ucraina" e aggiunge "Stiamo avviando un processo non in contumacia, ma direttamente con la persona che ha ucciso un civile". L'attribuzione del crimine Sono considerati crimini di ...

