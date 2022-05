Il portiere del Figline fa segnare gli avversari, il Livorno denuncia tutto: è in ballo la Serie D (Di venerdì 13 maggio 2022) Sono rimasti tutti increduli al Comunale di Altopascio (Lucca) quando nei minuti di recupero il portiere del Figline, la squadra ospite, ha passato il pallone a un avversario lasciando i padroni di ... Leggi su gazzetta (Di venerdì 13 maggio 2022) Sono rimasti tutti increduli al Comunale di Altopascio (Lucca) quando nei minuti di recupero ildel, la squadra ospite, ha passato il pallone a uno lasciando i padroni di ...

Advertising

juventusfc : 34' | Occasione per Moise che impegna Sirigu da posizione defilata! Attento il portiere del Genoa. #GenoaJuve [0-0… - OptaPaolo : 1990/91 - La Roma ha raggiunto la Finale di una competizione europea per la prima volta dalla Coppa UEFA 1990/91, q… - CellesiLuca : Il MIO portiere del cuore. Senza dubbio alcuno. Grande protagonista di enormi vittorie e Capitano valoroso in stagi… - Moixus1970 : RT @sportli26181512: Il portiere del Figline fa segnare gli avversari, il Livorno denuncia tutto: è in ballo la Serie D: Il portiere del Fi… - jacopocerolini : @wazzaCN L'unico coro che conoscono è il 'merda' al rilancio del portiere. Nel 2022. ?? -