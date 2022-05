Il pilota si sente male in volo e il passeggero (senza esperienza) riesce a far atterrare l'aereo (Di venerdì 13 maggio 2022) Il protagonista dell'atterraggio d'emergenza del. Cessna. in Florida Un passeggero senza alcuna esperienza di volo è riuscito a far atterrare un piccolo aereo dopo che il pilota si è sentito male. L'... Leggi su quotidiano (Di venerdì 13 maggio 2022) Il protagonista dell'atterraggio d'emergenza del. Cessna. in Florida Unalcunadiè riuscito a farun piccolodopo che ilsi è sentito. L'...

Advertising

MauroLcc1955 : RT @RadioR101: #R101FuoriOndaNews: Senza esperienze di volo, è riuscito a far atterrare l'aereo e a salvare i passeggeri che erano con lui?… - lemurinviaggio : Florida. Il pilota si sente male mentre guida un Cessna. Un passeggero, senza esperienza di volo, prende i comandi… - repubblica : RT @giusmo1: 'Il pilota è svenuto', passeggero senza esperienza fa atterrare l'aereo in Florida - giusmo1 : 'Il pilota è svenuto', passeggero senza esperienza fa atterrare l'aereo in Florida - LaMerlettaia : RT @emmabaccaglio: #Imiglioriesempi x @FChiusaroli #scritturebrevi ?????? “Il #pilota è svenuto', passeggero senza esperienza fa atterrare l… -