Il piano europeo per aggirare il blocco dei porti ucraini

Circa 40 milioni di tonnellate di cereali sono ferme nelle città portuali dell'Ucraina, la metà delle quali devono essere trasportate entro tre mesi. Il blocco operato dalla flotta russa sul Mar Nero danneggia pesantemente l'economia di Kiev, che via mare effettua il 90% delle sue esportazioni nel settore, ma anche le filiere alimentari a livello planetario, visto che il grano ucraino vale un decimo del mercato globale. Perciò la Commissione europea ha sviluppato un piano d'azione con l'obiettivo di facilitare il trasporto via terra di queste merci, che dall'Ucraina dovrebbero raggiungere in tempi brevi i porti della Romania sul Danubio o sul Mar Nero e della Polonia sul Baltico. Corsie solidali e infrastrutture potenziate Il piano europeo, che si articola in 20 punti, è stato presentato dalla ...

