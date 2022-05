Il Pentagono fa la prima mossa | contatto Usa-Russia | si tratta per un “cessate il fuoco”

(Di venerdì 13 maggio 2022) Primi contatti tra Usa edall’inizio della guerra in Ucraina. Il ministro americano della Difesa, Lloyd Austin (nella foto in alto), ha parlato oggi con il suo collega russo, Sergei Shoigu. Lo ha reso noto il portavoce del, John Kirby. Sidellatelefonata fra Austin e Shoigu dal 18 febbraio, pochi giornidell’invasione russa dell’Ucraina il 24 febbraio. Austin ha esortato “ad un immediatoilin Ucraina e sottolineato l’importanza di mantenere linee di comunicazione”, ha detto Kirby. Ilchiama,tra i due ministri Usa eLa richiesta di una tregua è stata fatta anche dal cancelliere tedesco Olaf Scholz nel corso dei 75 minuti di colloquio con il ...

