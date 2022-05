Il "Nona K" è stato individuato, la mossa a sorpresa che scatena la tempesta di fuoco. Cosa accade in pochi secondi | Video (Di venerdì 13 maggio 2022) Sono stati definiti dai manuali militari 'duelli di artigleria' sparandosi addosso da chilometri di distanza, cannone contro cannone. Secondo quanto riporta Repubblica la stessa Cosa sarebbe avvenuta oggi, venerdì 13 maggio, nel Donbass . Nel Video si vede come gli ucraini hanno bersagliato un obice russo. Il pezzo di artiglieria degli invasori, che si trova in un prato nelle vicinanze di una villetta, sarebbe, secondo le fonti, un Nona K , cioè un'arma da 120 millimetri con una portata di otto chilometri. Una vera e propria arma letale. I serventi russi , ovvero coloro che hanno acceso del cannone, dopo aver il fuoco sono scappati in direzione dell'abitazione.Si presuppone che ha sentito il rumore del drone mentre li stava spiando. Dopo poco tempo ecco arrivare i colpi dell'artiglieria ucraina. Il primo piomba sulle ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 13 maggio 2022) Sono stati definiti dai manuali militari 'duelli di artigleria' sparandosi addosso da chilometri di distanza, cannone contro cannone. Secondo quanto riporta Repubblica la stessasarebbe avvenuta oggi, venerdì 13 maggio, nel Donbass . Nelsi vede come gli ucraini hanno bersagliato un obice russo. Il pezzo di artiglieria degli invasori, che si trova in un prato nelle vicinanze di una villetta, sarebbe, secondo le fonti, unK , cioè un'arma da 120 millimetri con una portata di otto chilometri. Una vera e propria arma letale. I serventi russi , ovvero coloro che hanno acceso del cannone, dopo aver ilsono scappati in direzione dell'abitazione.Si presuppone che ha sentito il rumore del drone mentre li stava spiando. Dopo poco tempo ecco arrivare i colpi dell'artiglieria ucraina. Il primo piomba sulle ...

