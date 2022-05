Il Napoli non si allenerà alla vigilia del match con il Genoa: il motivo (Di venerdì 13 maggio 2022) Il Napoli si è allenato questo pomeriggio a Castel Volturno per preparare il match di domenica contro il Genoa, ultima gara di Lorenzo Insigne nel proprio stadio. La società ha pubblicato il report dell’allenamento e ha comunicato che la squadra non si allenerà domani, alla vigilia del match. Il motivo di questa decisione è dovuto al Giro d’Italia a Napoli: a causa della tappa 8 del Giro, in molte zone della città sarà vietato circolare con la macchina dalle ore 10 fino alle 17:30. Per lo stesso motivo, la conferenza stampa di Spalletti si è tenuta quest’oggi e non domani. Allenamento Napoli “Lunga e intensa seduta di lavoro per la squadra che dopo una prima fase di attivazione e torello ha ... Leggi su spazionapoli (Di venerdì 13 maggio 2022) Ilsi è allenato questo pomeriggio a Castel Volturno per preparare ildi domenica contro il, ultima gara di Lorenzo Insigne nel proprio stadio. La società ha pubblicato il report dell’allenamento e ha comunicato che la squadra non sidomani,del. Ildi questa decisione è dovuto al Giro d’Italia a: a causa della tappa 8 del Giro, in molte zone della città sarà vietato circolare con la macchina dalle ore 10 fino alle 17:30. Per lo stesso, la conferenza stampa di Spalletti si è tenuta quest’oggi e non domani. Allenamento“Lunga e intensa seduta di lavoro per la squadra che dopo una prima fase di attivazione e torello ha ...

