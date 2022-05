Il Napoli domani non si allena a causa della tappa del Giro d’Italia: c’è impossibilità di circolare (Di venerdì 13 maggio 2022) Il Napoli domani – alla vigilia della sfida al Genoa – non svolgerà il consueto allenamento di rifinitura. Lo comunica il club, nel report dell’allenamento odierno, che specifica che la scelta dipende dall’impossibilità di circolare a causa della tappa del Giro d’Italia. La squadra si ritroverà direttamente sabato sera, per il ritiro, e svolgerà il risveglio muscolare domenica mattina. Lunga e intensa seduta di lavoro per la squadra che dopo una prima fase di attivazione e torello ha svolto partita a tema, esercitazione su calci piazzati e lavoro tattico. A chiusura di sessione partita a campo ridotto. Il gruppo successivamente ha svolto una seduta con corposa parte tattica e ... Leggi su ilnapolista (Di venerdì 13 maggio 2022) Il– alla vigiliasfida al Genoa – non svolgerà il consuetomento di rifinitura. Lo comunica il club, nel report dell’mento odierno, che specifica che la scelta dipende dall’didel. La squadra si ritroverà direttamente sabato sera, per il ritiro, e svolgerà il risveglio muscolare domenica mattina. Lunga e intensa seduta di lavoro per la squadra che dopo una prima fase di attivazione e torello ha svolto partita a tema, esercitazione su calci piazzati e lavoro tattico. A chiusura di sessione partita a campo ridotto. Il gruppo successivamente ha svolto una seduta con corposa parte tattica e ...

