Il Milan e il tabù Atalanta: ricordi le ultime 8 sfide a San Siro? (Di venerdì 13 maggio 2022) Negli anni più recenti i rossoneri hanno fatto enorme fatica nelle sfide casalinghe contro l'Atalanta: l'ultima vittoria risale al 6 gennaio 2014, 3 - 0 con doppietta di Kakà e gol di Cristante. Leggi su video.gazzetta (Di venerdì 13 maggio 2022) Negli anni più recenti i rossoneri hanno fatto enorme fatica nellecasalinghe contro l': l'ultima vittoria risale al 6 gennaio 2014, 3 - 0 con doppietta di Kakà e gol di Cristante.

Il Milan e il tabù Atalanta: ricordi le ultime 8 sfide a San Siro Negli anni più recenti i rossoneri hanno fatto enorme fatica nelle sfide casalinghe contro l'Atalanta: l'ultima vittoria risale al 6 gennaio 2014, 3 - 0 con doppietta di Kakà e gol di Cristante. Milan, tabù Gasp: con lui Dea imbattuta a San Siro Nel percorso che può portare il Milan allo scudetto c'è l'Atalanta, avversario dei rossoneri nella ...