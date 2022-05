Il messaggio segreto dell’Avesta, il testo sacro dello Zoroastrismo (Di venerdì 13 maggio 2022) L’Avesta è un testo sacro tanto antico quanto misterioso, che da sempre affascina gli studiosi di esoterismo, i mistici, i filosofi e gli appassionati dell’occulto. Ma, in verità, in questa raccolta di testi religiosi dello Zoroastrismo non c’è traccia di incantesimi o di dottrine esoteriche. O almeno, la versione attuale del testo non contiene nessun riferimento di tipo magico. Sappiamo che questo testo fu composto in Avestan, ovvero in una lingua iraniana parlata dagli antichi persiani. E sappiamo anche che una parte di questo testo sacro, contiene degli inni che secondo la tradizione furono scritti da Zarathustra in persona. Alle radici della spiritualità della religione zoroastriana (wikipedia) – www.curiosauro.itI misteri del ... Leggi su curiosauro (Di venerdì 13 maggio 2022) L’Avesta è untanto antico quanto misterioso, che da sempre affascina gli studiosi di esoterismo, i mistici, i filosofi e gli appassionati dell’occulto. Ma, in verità, in questa raccolta di testi religiosinon c’è traccia di incantesimi o di dottrine esoteriche. O almeno, la versione attuale delnon contiene nessun riferimento di tipo magico. Sappiamo che questofu composto in Avestan, ovvero in una lingua iraniana parlata dagli antichi persiani. E sappiamo anche che una parte di questo, contiene degli inni che secondo la tradizione furono scritti da Zarathustra in persona. Alle radici della spiritualità della religione zoroastriana (wikipedia) – www.curiosauro.itI misteri del ...

Advertising

ematr_86 : Federazione Russa, Russia e Terzo Segreto di Fatima, caro Occidente quelle di Fatima non furono le ultime apparizio… - NoRespect1959 : @PiazzapulitaLA7 sembra che vi siate passati un messaggio segreto, anche @stefanomassini : non si parli della giorn… - CiaoKarol : Abbiamo visto: ‘un Angelo con una spada di fuoco..’. Il Terzo Segreto di Fatima.: Il Terzo Segreto di Fatima: leggi… - infoitcultura : Il messaggio segreto di Diodato all'Eurovision 2022 è proprio per Lei! -