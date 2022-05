Il like di Di Maria al post sulla nuova maglia della Juve scatena i sogni dei tifosi (Di venerdì 13 maggio 2022) Un indizio non fa una prova, ma comunque può far sognare. E' quanto sta succedendo fra i tifosi della Juve, dopo che Angel di Maria ha messo un "like" al video che annuncia la nuova maglia della Juve, ... Leggi su gazzetta (Di venerdì 13 maggio 2022) Un indizio non fa una prova, ma comunque può far sognare. E' quanto sta succedendo fra i, dopo che Angel diha messo un "" al video che annuncia la, ...

Advertising

marcoconterio : ???? Si scalda la pista Angel Di Maria per la #Juventus. Non rinnoverà con tutta probabilità col #PSG, vuole restar… - sportli26181512 : Il like di Di Maria al post sulla nuova maglia della Juve scatena i sogni dei tifosi: Il like di Di Maria al post s… - Umbe_juve94 : Il Like alla maglia Di Maria lo ha tolto ! - CalcioOggi : Juve, sorriso Di Maria: like alla nuova maglia sui social - Tuttosport - MarcojuveMb : RT @juanito1897: Di Maria mette like ai post della Juve e io non dovrei illudermi? -