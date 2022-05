Il generale rivela | Occhio a umiliare la Russia Cosa può fare Putin

(Di venerdì 13 maggio 2022) Intervista al generale Paolo Capitini, che ha prestato servizio presso il Comando operativo di vertice interforze a Roma e presso il Corpo di reazione rapida della Nato a Lille. E' inoltre autore di Il cammino per Waterloo. Guida a luoghi e fatti dell'ultima campagna di Napoleone (Edizioni libreria militare)

Advertising

... ma che all'iniziouna scelta coraggiosa ... rinunciando all'icona più potente) e, in, ..." entro certi limiti " come sarebbe statofilm ...una buona amalgama le cose si notano a un...... al ricercare una forma che l'conosceva, ... narrantebisogno di socialità dell'uomo dell'... in questo casosuo contatto con un angelo ...di tutte le persone sottostanti ine ...