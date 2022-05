Il film sull’ultimo concerto dei Beatles “Let It Be” (Di venerdì 13 maggio 2022) Diretto da Michael Lindsay-Taylor, “Let It Be” è il film documentario sull’ultimo concerto dei Beatles del 30 gennaio 1969 dal tetto della Apple Records di Londra. Il titolo della pellicola è tratto dall’omonimo brano e album del gruppo, pubblicato l’anno successivo. Per la registrazione cinematografica sono stati utilizzati quaranta minuti di live e il backstage. Ad assistere al concerto ci sono poche decine di persone che, approfittando della pausa pranzo, lasciano il posto di lavoro attirate dalla musica. Alla base dell’edificio, invece, si raduna una folla di fan, venuta a conoscenza dell’evento. Il film dei Beatles “Let It Be” I musicisti di Liverpool hanno registrato da poche settimane le ultime canzoni composte, tra cui “Let It Be”, “I Me Mine” e “Get ... Leggi su metropolitanmagazine (Di venerdì 13 maggio 2022) Diretto da Michael Lindsay-Taylor, “Let It Be” è ildocumentariodeidel 30 gennaio 1969 dal tetto della Apple Records di Londra. Il titolo della pellicola è tratto dall’omonimo brano e album del gruppo, pubblicato l’anno successivo. Per la registrazione cinematografica sono stati utilizzati quaranta minuti di live e il backstage. Ad assistere alci sono poche decine di persone che, approfittando della pausa pranzo, lasciano il posto di lavoro attirate dalla musica. Alla base dell’edificio, invece, si raduna una folla di fan, venuta a conoscenza dell’evento. Ildei“Let It Be” I musicisti di Liverpool hanno registrato da poche settimane le ultime canzoni composte, tra cui “Let It Be”, “I Me Mine” e “Get ...

