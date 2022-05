“Il corvo”, 28 anni fa usciva nelle sale il cult con Brandon Lee (Di venerdì 13 maggio 2022) Il 13 maggio 1994 la Miramax portava nelle sale cinematografiche “Il corvo” di Alex Proyas. Questo film che incontrò diverse difficoltà produttive a causa della morte del suo protagonista Brandon Lee, ferito mortalmente da una pistola di scena, fu comunque un grande successo e il cult di generazioni. Fu anche la consacrazione di Lee in ruolo in cui non adoperò la sua maestria nelle arti marziali “Un tempo, la gente era convinta che quando qualcuno moriva, un corvo portava la sua anima nella terra dei morti. A volte, però, accadevano cose talmente orribili, tristi e dolorose che l‘anima non poteva riposare. Così, a volte ma solo a volte, il corvo riportava indietro l‘anima perché rimettesse le cose a posto.” Questo è il famoso incipit di “Il ... Leggi su metropolitanmagazine (Di venerdì 13 maggio 2022) Il 13 maggio 1994 la Miramax portavacinematografiche “Il” di Alex Proyas. Questo film che incontrò diverse difficoltà produttive a causa della morte del suo protagonistaLee, ferito mortalmente da una pistola di scena, fu comunque un grande successo e ildi generazioni. Fu anche la consacrazione di Lee in ruolo in cui non adoperò la sua maestriaarti marziali “Un tempo, la gente era convinta che quando qualcuno moriva, unportava la sua anima nella terra dei morti. A volte, però, accadevano cose talmente orribili, tristi e dolorose che l‘anima non poteva riposare. Così, a volte ma solo a volte, ilriportava indietro l‘anima perché rimettesse le cose a posto.” Questo è il famoso incipit di “Il ...

_La_Lu_1979_ : 28 anni. Le case bruciano, le persone muoiono... ma il vero amore è per sempre! (Il Corvo) - andrea_striano : Non può piovere per sempre - 1994 - 28 anni fa. Il Corvo con Brandon Lee è nelle sale. Chi lo guarderà questa sera?… - ImperiaSantino : @dioBarrel -Fascia medio/alta: Barolo, brunello, Bonarda oltrepo’ Pavese, Nebbiolo -Fascia media: Falanghina Mastr… - esthar : @psychotoni67 (però ammetto che la canzone che hanno portato all'#EUROVISION è un po' sottotono... tra l'altro il c… - LoScomodo_ : Le piume di corvo però se le sono tenute da almeno 15 anni, forse più #TheRasmus #ESCita #Eurovision -