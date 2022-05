Il concorso indetto dalla regina Elisabetta per il "Jubilee Pudding", il dolce dei suoi 70 anni sul trono, è stato vinto da una zuppa inglese con amaretti (Di venerdì 13 maggio 2022) Chi si aspettava torte principesche a vari strati e decorazioni artistiche rimarrà deluso dall’aspetto un po’ blando del dolce scelto per il Jubilee Pudding. A vincere tra le cinquemila ricette per torte e dolci di vario tipo arrivate sul tavolo della giuria guidata dalla chef inglese Mary Berry, è stata, infatti, un’umile trifle, ovvero una tradizionale zuppa inglese. Con tanto di corona di cioccolato, però. Leggi anche › Il regalo perfetto per i 70 anni sul trono della regina Elisabetta? Una torta a forma di corgi › Un Pudding (quasi tutto ... Leggi su iodonna (Di venerdì 13 maggio 2022) Chi si aspettava torte principesche a vari strati e decorazioni artistiche rimarrà deluso dall’aspetto un po’ blando delscelto per il. A vincere tra le cinquemila ricette per torte e dolci di vario tipo arrivate sul tavolo della giuria guidatachefMary Berry, è stata, infatti, un’umile trifle, ovvero una tradizionale. Con tanto di corona di cioccolato, però. Leggi anche › Il regalo perfetto per i 70suldella? Una torta a forma di corgi › Un(quasi tutto ...

