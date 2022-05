Il capo dell’intelligence militare di Kiev: «La guerra finirà entro la fine dell’anno: conosciamo tutti i piani russi» (Di venerdì 13 maggio 2022) La guerra in Ucraina raggiungerà un punto di svolta entro metà agosto e finirà entro la fine dell’anno. A predirlo è il maggiore generale Kyrylo Budanov in un’intervista esclusiva a Sky News in cui ha dichiarato che riprenderanno il potere in tutti i territori persi, tra cui la regione del Donbass e la Crimea. «Sappiamo tutto del nostro nemico. conosciamo i loro piani quasi mentre vengono realizzati e l’Europa vede la russia come una grande minaccia», ha detto Budanov. Poi ha aggiunto che, a suo avviso, l’Ue ha paura di un’aggressione russa, ma che «questa potenza russa così pubblicizzata è un mito. Non è così potente, è un’orda di persone con le armi». Budanov lo scorso anno aveva già previsto correttamente ... Leggi su open.online (Di venerdì 13 maggio 2022) Lain Ucraina raggiungerà un punto di svoltametà agosto ela. A predirlo è il maggiore generale Kyrylo Budanov in un’intervista esclusiva a Sky News in cui ha dichiarato che riprenderanno il potere ini territori persi, tra cui la regione del Donbass e la Crimea. «Sappiamo tutto del nostro nemico.i loroquasi mentre vengono realizzati e l’Europa vede laa come una grande minaccia», ha detto Budanov. Poi ha aggiunto che, a suo avviso, l’Ue ha paura di un’aggressione russa, ma che «questa potenza russa così pubblicizzata è un mito. Non è così potente, è un’orda di persone con le armi». Budanov lo scorso anno aveva già previsto correttamente ...

Advertising

My_Salute : Ha anche detto che in Russia era già in corso un colpo di stato per rovesciare Putin e che il leader russo era grav… - My_Salute : Fonte: il capo dell'intelligence ucraina Kyrylo Budanov in un'intervista a Sky News ( - My_Salute : Il capo dell'intelligence militare ucraina, Kirill Budanov, ha affermato che il presidente russo Vladimir Putin e'… - blusewillis1 : Putin malato di tumore, il capo dell'intelligence ucraina: «In corso un golpe per rimuoverlo» - fisco24_info : Ucraina-Russia, capo 007 Kiev: 'Putin malato, golpe in corso': (Adnkronos) - Il capo dell'intelligence militare: 'L… -