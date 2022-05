Il buco nero nella via Lattea esiste, ecco cosa è successo con la storica scoperta (Di venerdì 13 maggio 2022) Il 12 maggio è una data storica per la scienza. Il buco nero della via Lattea, al centro della nostra galassia, è stato scoperto e fotografato. La prima immagine di un buco nero risale al 2019, quando è stata svelata l’immagine del buco della galassia M87. Questo scatto storico del buco nero Sagittarius A* è L'articolo proviene da CheSuccede.it. Leggi su chesuccede (Di venerdì 13 maggio 2022) Il 12 maggio è una dataper la scienza. Ildella via, al centro della nostra galassia, è stato scoperto e fotografato. La prima immagine di unrisale al 2019, quando è stata svelata l’immagine deldella galassia M87. Questo scatto storico delSagittarius A* è L'articolo proviene da CheSuccede.it.

Advertising

Link4Universe : Siamo i primi esseri umani a vedere direttamente com'è fatto il buco nero al cento della Via Lattea! Previsioni fat… - Link4Universe : Eccoli visti insieme, il buco nero di M87, 2.4 miliardi di volte la massa del Sole, con accanto quello della Via La… - Link4Universe : Ecco quanto è grande l'orizzonte degli eventi del buco nero Sagittarius A*, al centro della Via Lattea: coprirebbe… - LucianoLuca7 : RT @Beaoh11: Fotografato il buco nero al centro del Monte dei Paschi di Siena - ilmainato : Solo e lo Wookie indagano il buco nero del PD individuato nella nostra galassia. -