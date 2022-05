Il buco nero fotografato, gli scienziati: “Risultato eccezionale perché permette molte misure originali sulla gravità” (Di venerdì 13 maggio 2022) “Finalmente ce l’abbiamo fatta. Ora siamo riusciti a catturare l’immagine di Sagittarius A (Sgr*A), il buco nero che si trova al centro della nostra Galassia, la Via Lattea” .Con queste parole Ciriaco Goddi, docente presso l’Università degli Studi di Cagliari, associato Inaf e Infn, veterano di questa impresa cui partecipa sin dal 2014, come coordinatore del gruppo europeo di BlackHoleCam, ha commentato la pubblicazione della prima immagine del buco nero che si trova al centro della Via Lattea. Si tratta della seconda immagine di un buco nero che sia mai stata rivelata dai ricercatori, ma è quella che li ha fatti faticare di più. Per riuscire a leggere i dati che arrivavano dal cuore della Via Lattea ci sono voluti infatti almeno cinque anni di duro lavoro e l’impegno di decine di ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 13 maggio 2022) “Finalmente ce l’abbiamo fatta. Ora siamo riusciti a catturare l’immagine di Sagittarius A (Sgr*A), ilche si trova al centro della nostra Galassia, la Via Lattea” .Con queste parole Ciriaco Goddi, docente presso l’Università degli Studi di Cagliari, associato Inaf e Infn, veterano di questa impresa cui partecipa sin dal 2014, come coordinatore del gruppo europeo di BlackHoleCam, ha commentato la pubblicazione della prima immagine delche si trova al centro della Via Lattea. Si tratta della seconda immagine di unche sia mai stata rivelata dai ricercatori, ma è quella che li ha fatti faticare di più. Per riuscire a leggere i dati che arrivavano dal cuore della Via Lattea ci sono voluti infatti almeno cinque anni di duro lavoro e l’impegno di decine di ...

Advertising

Link4Universe : Siamo i primi esseri umani a vedere direttamente com'è fatto il buco nero al cento della Via Lattea! Previsioni fat… - Link4Universe : Ecco quanto è grande l'orizzonte degli eventi del buco nero Sagittarius A*, al centro della Via Lattea: coprirebbe… - Link4Universe : Eccoli visti insieme, il buco nero di M87, 2.4 miliardi di volte la massa del Sole, con accanto quello della Via La… - victoreremita01 : RT @Lory0074: Il buco nero si trova a circa 26.000 anni luce di distanza, direi di avviarci - fattoquotidiano : Il buco nero fotografato, gli scienziati: “Risultato eccezionale perché permette molte misure originali sulla gravi… -