Il 63,1% degli italiani: stop armi a Kiev. Un messaggio per la politica (Di venerdì 13 maggio 2022) La maggioranza netta degli italiani, pari al 63,1%, chiede di stoppare l'invio di armi all'Ucraina. Un messaggio chiaro e inequivocabile per il governo, il Parlamento e tutta la politica. A favore delle armi a Kiev solo il 36,9%. E' il risultato principale del sondaggio... Segui su affaritaliani.it Leggi su affaritaliani (Di venerdì 13 maggio 2022) La maggioranza netta, pari al 63,1%, chiede dipare l'invio diall'Ucraina. Unchiaro e inequivocabile per il governo, il Parlamento e tutta la. A favore dellesolo il 36,9%. E' il risultato principale del sondaggio... Segui su affar.it

Advertising

GuidoDeMartini : ?? ALTRE ARMI ALL’UCRAINA? NO, NE ABBIAMO GIÀ INVIATO A SUFFICIENZA ?? La politica deve ascoltare ciò che la maggior… - FratellidItalia : ?? Ci troverete sempre dalla parte dell'Italia e degli italiani ???? - GiovaQuez : Giordano: 'Ci sono perplessità legittime degli italiani. Mandare le armi e infilarsi in una guerra che non è la nos… - CaroliFiorenzo : @Dionigi64 @FilBarbera i russi di Putin invadono e massacrano, però la colpa è degli USA... fortuna che il mondo se… - Teresat73540673 : RT @leonDuuxx: Guerra, il 63,1% degli italiani: stop all'invio di armi all'Ucraina Ma il nostro ?@ProfDraghi? non lo considera e va avanti… -