Identificato per l'auto a nolo l'uomo che ha danneggiato la scalinata di Trinità dei Monti (Di venerdì 13 maggio 2022) AGI - E' stato individuato l'uomo che due notti fa, a bordo di una Maserati, ha danneggiato alcuni gradini della scalinata di Trinità dei Monti a piazza di Spagna e poi si è dato alla fuga. Tutto merito di una pattuglia della Polizia di Stato, Ufficio di Frontiera dell'aeroporto di Malpensa, che ha fermato una persona di 37 anni, di nazionalità straniera, che non risultava essere arrivata in aeroporto con alcun volo, né tantomeno essere in procinto di partire. Nel chiarire le ragioni della presenza in aerostazione, l'uomo ha raccontato agli agenti di aver dovuto riconsegnare un'autovettura noleggiata alcuni giorni prima presso la filiale di una società di autonoleggio a Malpensa. Dalla copia del contratto di noleggio, è emerso che la vettura in ... Leggi su agi (Di venerdì 13 maggio 2022) AGI - E' stato individuato l'che due notti fa, a bordo di una Maserati, haalcuni gradini delladideia piazza di Spagna e poi si è dato alla fuga. Tutto merito di una pattuglia della Polizia di Stato, Ufficio di Frontiera dell'aeroporto di Malpensa, che ha fermato una persona di 37 anni, di nazionalità straniera, che non risultava essere arrivata in aeroporto con alcun volo, né tantomeno essere in procinto di partire. Nel chiarire le ragioni della presenza in aerostazione, l'ha raccontato agli agenti di aver dovuto riconsegnare un'vettura noleggiata alcuni giorni prima presso la filiale di una società dinoleggio a Malpensa. Dalla copia del contratto di noleggio, è emerso che la vettura in ...

Advertising

sulsitodisimone : Identificato per l'auto a nolo l'uomo che ha danneggiato la scalinata di Trinità dei Monti - methasrl : OVERSHOOT DAY ITALIA 2022 Il 15 Maggio 2022 è identificato come l’Overshoot Day per l’Italia. Per maggiorni info:… - Pignottone : @mejustme1908 Il bello è che PagoPA mi ha identificato via SPID, poi per l'accesso a Pago in Rete (x le scuole, qui… - MazzaliVanna : RT @ANPI_Scuola: 130 anni fa, il #12maggio 1892, nasceva Pietro Ferrero, sindacalista. Fu assassinato dai fascisti il 18 dicembre 1922, dur… - BuongiornoRita : RT @ANPI_Scuola: 130 anni fa, il #12maggio 1892, nasceva Pietro Ferrero, sindacalista. Fu assassinato dai fascisti il 18 dicembre 1922, dur… -