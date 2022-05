Ict, progetti di ricerca e sviluppo: nuovo bando Prima per le imprese (Di venerdì 13 maggio 2022) La Casa delle tecnologie emergenti (Cte) Prisma pubblica per ogni annualità, fino ad esaurimento delle risorse (2021- 2022 – 2023), bandi per progetti di ricerca e sviluppo che sono realizzati congiuntamente da Università, centri di ricerca e imprese. I progetti di R&s mettono insieme imprese e partner tecnico-scientifici della Cte per la realizzazione di nuove soluzioni che sfruttino le tecnologie emergenti e il 5G per rispondere al bisogno di innovazione delle imprese del settore tessile & moda e di altri settori manufatturieri del Made in Italy. Attraverso i progetti di R&s la Cte sosterrà lo sviluppo di prototipi con trl (technology readiness level) finale almeno pari a 7. I progetti ... Leggi su ildenaro (Di venerdì 13 maggio 2022) La Casa delle tecnologie emergenti (Cte) Prisma pubblica per ogni annualità, fino ad esaurimento delle risorse (2021- 2022 – 2023), bandi perdiche sono realizzati congiuntamente da Università, centri di. Idi R&s mettono insiemee partner tecnico-scientifici della Cte per la realizzazione di nuove soluzioni che sfruttino le tecnologie emergenti e il 5G per rispondere al bisogno di innovazione delledel settore tessile & moda e di altri settori manufatturieri del Made in Italy. Attraverso idi R&s la Cte sosterrà lodi prototipi con trl (technology readiness level) finale almeno pari a 7. I...

