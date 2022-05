I treni delle Ferrovie di Stato si tingono di rosa | la produzione è dell’azienda sannita Car

Leggi su anteprima24

(Di venerdì 13 maggio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoC’è un pò di Sannio nella carovanache accompagna il Giro d’Italia fino a Milano. Nessun atleta, non si tratta di scalatori o velocisti made in Sannio, ma è un’azienda di Ponte a dare lustro alla nostra terra. La Car srl ha dato un ulteriore toccoalla corsa ciclistica tra le più importanti del mondo. Da tre edizioni,talia è Official Green Carrier del Giro, un sodalizio voluto per rimarcare il legame che unisce il viaggio in treno alla tutela e rispetto dell’ambiente, la vicinanza ed attenzione al tema della sostenibilità. Ad accompagnare la carovana, la presenza diregionali brandizzati in grande stile, con una livreadi assoluto impatto. Laparte proprio dall’azienda di Ponte, la Car srl, che ha curato in maniera ...