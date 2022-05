I segreti di Sagittarius A* | perché la foto del buco nero può rappresentare una svolta per la ricerca – Le interviste

Leggi su open.online

(Di venerdì 13 maggio 2022) A tre anni dalla prima “” di undistante 55 milioni di anni luce dalla Terra (Messier 87*), la rete di radiotelescopi Event Horizon (Eht) è riuscita a immortalare quello situato al centro della nostra galassia,A*, che dista da noi “soltanto” 26 mila anni luce. Queste immagini non sono realizzabili con metodi tradizionali. La natura stessa dei buchi neri li rende invisibili all’occhio umano, dato che la loro attrazione gravitazionale cattura persino la luce. Ma grazie alle onde radio è possibile captare quel che gira attorno, il cosiddetto disco di accrescimento, formatosi oltre l’orizzonte degli eventi, il limite al di là del quale la luce non può più tornare indietro. Le implicazioni di questa impresa sono molteplici e complesse. Tanto per cominciare, adesso abbiamo la conferma del fatto ...