I robot più avanzati al mondo al Wmf 2022 (Di venerdì 13 maggio 2022) Per la prima volta arrivano il cane robot Spot e gli umanoidi Sophia e iCub Al Wmf2022, dal 16 al 18 giugno presso la Fiera di Rimini, la robotica torna grande protagonista. Fra stage formativi, speech sul Mainstage e momenti di intrattenimento a tema, anche questa edizione del Wmf dedica particolare attenzione alla robotica, portando a Rimini per la prima volta modelli avanzatissimi di robot provenienti da tutto il mondo. Saranno dunque tante le opportunità che appassionati e operatori del mondo della robotica potranno cogliere durante la tre giorni del Festival. Tra gli ospiti già annunciati grande attesa per il celebre cane robot Spot, della Boston Dynamics, presente in fiera con ben due dei pochissimi esemplari ...

