I proventi delle droga ripuliti con le opere d’arte, latitante Andrea Deiana (Di venerdì 13 maggio 2022) I proventi della droga ripuliti con le opere d’arte, latitante il gallerista Andrea Deiana che faceva il doppio gioco: era esperto di artisti giganti ma anche broker internazionale di stupefacenti. La figura dell’artista inglese Banksy serviva a coprire i traffici internazionali di stupefacenti La coltre di raffinato intellettualismo del mondo dell’arte, precisamente alla street art e il fascino dell’enigmatica figura dell’artista inglese Banksy, serviva a coprire, ma anche a “lavare”, gli ingenti ricavi illeciti di uno dei traffici internazionali di stupefacenti più strutturati e vasti mai partiti dall’Italia. Tutto è stato legato a latitanti camorristi e della Sacra corona unita, ma anche a criminali lituani e sudamericani. Questa ... Leggi su metropolitanmagazine (Di venerdì 13 maggio 2022) Idellacon leil galleristache faceva il doppio gioco: era esperto di artisti giganti ma anche broker internazionale di stupefacenti. La figura dell’artista inglese Banksy serviva a coprire i traffici internazionali di stupefacenti La coltre di raffinato intellettualismo del mondo dell’arte, precisamente alla street art e il fascino dell’enigmatica figura dell’artista inglese Banksy, serviva a coprire, ma anche a “lavare”, gli ingenti ricavi illeciti di uno dei traffici internazionali di stupefacenti più strutturati e vasti mai partiti dall’Italia. Tutto è stato legato a latitanti camorristi e della Sacra corona unita, ma anche a criminali lituani e sudamericani. Questa ...

dinamo3040 : RT @OmegaSlayer: Quindi basta comprarsi un cane e mettere i proventi delle transizioni in contanti nella cuccia e con la giustizia stiamo t… - g_zerbato : RT @OmegaSlayer: Quindi basta comprarsi un cane e mettere i proventi delle transizioni in contanti nella cuccia e con la giustizia stiamo t… - KoenigLaurin : RT @OmegaSlayer: Quindi basta comprarsi un cane e mettere i proventi delle transizioni in contanti nella cuccia e con la giustizia stiamo t… - Psyclo_Bo : RT @OmegaSlayer: Quindi basta comprarsi un cane e mettere i proventi delle transizioni in contanti nella cuccia e con la giustizia stiamo t… - Sardegnolo1 : RT @OmegaSlayer: Quindi basta comprarsi un cane e mettere i proventi delle transizioni in contanti nella cuccia e con la giustizia stiamo t… -