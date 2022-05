I promoter indipendenti infuriati con Cesaro | le pretese del wrestler sono fuori mercato

(Di venerdì 13 maggio 2022) Cinon pochi problemi nella scena indipendente nel contatto con. L’exdella WWE, ormai libero da ogni impegno e clausola, è stato a più riprese contattato daidelle indy americane ricevendo indietro un atteggiamento – a loro detta – arrogante. Lo svizzero infatti non si starebbe comportando nel migliore dei modi: ad alcuni ha fatto delleeconomiche, ad altri invece non ha più risposto nonostante avessero accettato.sta facendo una selezione? Secondo quanto riporta Fightful,starebbe facendo una selezione delle compagnie in cui potrebbe lottare. Ecco il perché delle tanteo delle non risposte. Un atteggiamento certamente non ...

Cesaro chiede troppo: nessun promoter riesce ad ingaggiarlo Ci sono non pochi problemi nella scena indipendente nel contatto con Cesaro. L'ex wrestler della WWE, ormai libero da ogni impegno e clausola, è stato a più riprese contattato dai promoter delle indy ...Negli ultimi anni parecchie Superstar della WWE hanno deciso di abbandonare la compagnia dei McMahon, tra chi ha chiesto la rescissione consensuale del proprio accordo e chi invece ha atteso che tale ...