(Di venerdì 13 maggio 2022) La scuola sta per finire, ma questo non vuol dire che i ragazzi devono rinunciare alla, fantasia e innovazione, tutto in totale sicurezza. I nostri bambini hanno bisogno di qualità prima di ogni altra cosa...

Advertising

Today.it

Il grande successo del 2021 sono stati ipiu innovativi, come le penne cancellabili (+55%) e i Temperello (tempera solida da un'innovazione) che registrano +46%". "Anche i nuovi ...... in primis la grande capacita di coniugare heritage e innovazione mantenendo un particolare focus sulla sostenibilita', commenta Enrico Toledo, presidente e Ad di. 'Sul fronte- ... I prodotti Carioca per trascorrere l’estate all’insegna della creatività Carioca vola verso gli Stati Uniti. La storica azienda piemontese di pennarelli e strumenti per la creatività continua il suo percorso di rilancio e crescita archiviando il 2021 con una crescita del f ...L'azienda, acquisita nel 2016 da Enrico Toledo, è diventata un punto fermo della creatività italiana nel mondo.