Hockey, Mondiali Finlandia 2022: buona la prima per Stati Uniti e Slovacchia (Di venerdì 13 maggio 2022) Nella prima giornata dei Mondiali di Hockey su ghiaccio 2022 in corso di svolgimento a Tampere ed Helsinki, in Finlandia, gli Stati Uniti hanno conquistato il loro primo successo travolgendo la Lettonia mediante il netto punteggio di 4-1: a segno Riley Barber, Seth Jones, Thomas Bordeleau e Sam Lafferty; inutile il gol nel finale di Andri Dzerins. L'altra gara inaugurale, invece, ha visto trionfare la Slovacchia 4-2 sulla Francia grazie alla reti siglate da Tomas Tatar e Samuel Takac e alla doppietta di Pavol Regenda. SportFace.

