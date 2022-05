Hockey, Mondiali 2022: vittorie all’esordio per Finlandia e Canada (Di venerdì 13 maggio 2022) vittorie all’esordio per Finlandia e Canada ai Mondiali 2022 di Hockey su ghiaccio. La formazione finlandese ha sconfitto nettamente la Norvegia con un 5-0 frutto delle reti di Pesonen nel primo periodo, Rajala e Bjorninen nel secondo e quelle di Armia e Sallinen nel terzo periodo. I canadesi hanno invece superato la Germania 5-3; Sillinger e Dubois firmano subito il 2-0 della prima frazione, Michaelis accocia all’inizio del secondo periodo ma di nuovo Dubois insieme a Johnson e Gregor allontanano il pericolo sul 5-1. Inutili le reti di Plachta e Saider sul finale. SportFace. Leggi su sportface (Di venerdì 13 maggio 2022)peraidisu ghiaccio. La formazione finlandese ha sconfitto nettamente la Norvegia con un 5-0 frutto delle reti di Pesonen nel primo periodo, Rajala e Bjorninen nel secondo e quelle di Armia e Sallinen nel terzo periodo. I canadesi hanno invece superato la Germania 5-3; Sillinger e Dubois firmano subito il 2-0 della prima frazione, Michaelis accocia all’inizio del secondo periodo ma di nuovo Dubois insieme a Johnson e Gregor allontanano il pericolo sul 5-1. Inutili le reti di Plachta e Saider sul finale. SportFace.

