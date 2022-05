Hockey ghiaccio, Mondiali 2022: il calendario dell’Italia (Di venerdì 13 maggio 2022) Il calendario completo dell’Italia, con il programma, gli orari e la diretta tv, ai Mondiali 2022 di Hockey su ghiaccio. Tutto pronto sul ghiaccio dell’Ice Hall di Helsinki e della Nokia Arena di Tampere, in Finlandia, per l’attesissima rassegna iridata in programma dal 13 al 29 maggio. Gli azzurri esordiranno sabato 14 maggio alle ore 15.20 contro la Svizzera, e concluderanno il loro percorso nel round robin con il match contro il Kazakistan. Di seguito il calendario completo. IL calendario dell’Italia Sabato 14 maggio Ore 15.20 – Svizzera-Italia (Gruppo A) Domenica 15 maggio Ore 11.20 – Italia-Canada (Gruppo A) Martedì 17 maggio Ore 15.20 – Italia-Danimarca (Gruppo A) Mercoledì 18 maggio Ore 15.20 – Francia-Italia ... Leggi su sportface (Di venerdì 13 maggio 2022) Ilcompleto, con il programma, gli orari e la diretta tv, aidisu. Tutto pronto suldell’Ice Hall di Helsinki e della Nokia Arena di Tampere, in Finlandia, per l’attesissima rassegna iridata in programma dal 13 al 29 maggio. Gli azzurri esordiranno sabato 14 maggio alle ore 15.20 contro la Svizzera, e concluderanno il loro percorso nel round robin con il match contro il Kazakistan. Di seguito ilcompleto. ILSabato 14 maggio Ore 15.20 – Svizzera-Italia (Gruppo A) Domenica 15 maggio Ore 11.20 – Italia-Canada (Gruppo A) Martedì 17 maggio Ore 15.20 – Italia-Danimarca (Gruppo A) Mercoledì 18 maggio Ore 15.20 – Francia-Italia ...

