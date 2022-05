Hockey ghiaccio | Italia-Svizzera domani in tv | orario e diretta streaming Mondiali 2022

Leggi su sportface

(Di venerdì 13 maggio 2022) Il programma, l’e ladi, match valido per idi. C0mincia ufficialmente l’avventura degli azzurri nella rassegna iridata in programma alla Nokia Arena di Tampere, in Finlandia. Appuntamento, sabato 14 maggio, alle ore 15.20. Non è prevista una copertura tv. Le partite potranno essere seguite sul canale YouTube di IIHF. IL CALENDARIO COMPLETO IL CALENDARIO DELL’RISULTATI E CLASSIFICHE SportFace.