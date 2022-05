High School Musical, Zac Efron vuole il revival: “Il mio cuore è ancora lì” (Di venerdì 13 maggio 2022) Sono trascorsi sedici anni dal debutto di High School Musical e Zac Efron ha ammesso che gli piacerebbe realizzare un revival o essere coinvolto in quell’universo, considerando la serie TV ancora in onda. La generazione Z conosce High School Musical per merito della serie TV con protagonista Olivia Rodrigo. Ma i Millennials sono particolarmente affezionati alla prima trilogia cinematografica con Zac Efron e Vanessa Hudgens. Il primo film è uscito nel 2006, a cui è seguito un secondo nel 2007 e un terzo nel 2008. Sono trascorsi sedici anni dal suo debutto, eppure Zac Efron sembra essere ancora molto affezionato al suo High School ... Leggi su velvetmag (Di venerdì 13 maggio 2022) Sono trascorsi sedici anni dal debutto die Zacha ammesso che gli piacerebbe realizzare uno essere coinvolto in quell’universo, considerando la serie TVin onda. La generazione Z conosceper merito della serie TV con protagonista Olivia Rodrigo. Ma i Millennials sono particolarmente affezionati alla prima trilogia cinematografica con Zace Vanessa Hudgens. Il primo film è uscito nel 2006, a cui è seguito un secondo nel 2007 e un terzo nel 2008. Sono trascorsi sedici anni dal suo debutto, eppure Zacsembra esseremolto affezionato al suo...

Advertising

trash_italiano : Ieri Zac Efron ha dichiarato di essere disponibile per un nuovo High School Musical: 'avere l'opportunità di tornar… - MicheleRond : Studenti della Keller High School (scuola superiore pubblica del Texas) impegnati nella dissezione di un ratto. - SerrerHazz_ : RT @httpbenzoash: zac efron che si è reso disponibile per un eventuale film di high school musical ed è subito - AliceMura109 : RT @blinkhbdl: no va be' pazzeschissima emma muscat nella sua high school musical era #eurovision - anna_tpwk_ : RT @httpbenzoash: zac efron che si è reso disponibile per un eventuale film di high school musical ed è subito -